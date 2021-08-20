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Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi - Son Dakika

Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi

20.08.2021 17:06
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi, System.String[]

Geçen sene meclis toplantısında alınan kararla Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan Filistin'in Kalkilya şehrinden bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Geçen sene meclis toplantısında alınan kararla Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan Filistin'in Kalkilya şehrinden bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Kalkilya'dan gelen heyet ilk olarak Çorum Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri, Meclis Üyesi Amid Shrem ve Devlet Temsilcisi Cemal Jubara'nın da yer aldığı heyeti belediye binası önünde karşıladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyarette yaptığı konuşmada, "Filistin bizim için çok özel ve önemli bir Coğrafya. Filistin denildiği zaman aklımıza Peygamber Efendimizin hadisleri ve Kudüs geliyor. Kudüs bizim kalbimiz. Kudüs davasını yeryüzünde savunacak hiç kimse kalmasa bile savunacak bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Biz de aynı şuurda ve aynı bilinçte hareket ediyoruz. Filistin deyince bizim aklımıza, o toprakları savunan Hz. Ömer, Selahattin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han ve Necmettin Erbakan geliyor. Dolayısıyla biz belediye başkanı olduğumuzda Avrupa'dan ve Asya'dan birçok kardeş şehrimiz vardı. Mutlaka Filistin'den de kardeş şehrimiz olsun istedik. Araştırmalarımız neticesinde Kalkilya'nın çok uygun bir şehir olduğunu gördük. Tüm resmi işlemleri tamamladık. Belediye Meclisimizden kararları çıkarttık, dış işleri bakanlığımızdan onay aldık. Sonuç olarak bugün kardeş şehir müzakerelerini gerçekleştireceğiz. Kardeş şehir protokolünü Karkilya'yı ziyaret ederek imzalayacağız. Bu vesile ile Kudüs'ü bir kez daha görmüş olacağız. Karkilya'daki kardeşlerimiz ve Filistin'deki kardeşlerimiz bizim öz kardeşimizdir. İnşallah tarihte olduğu gibi Kudüs davası Müslümanların lehine sonuçlanacak. Biz bunu birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımız bu davanın her platformda, en üst perdeden Kudüs'ün sözcülüğünü üstlenmiş durumdadır. İnşallah netice yine inananların zaferi ile sonuçlanacaktır" diye konuştu.

Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri ise "Türk halkına Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türk kardeşlerimiz Osmanlı döneminden bugüne kadar hep yanımızda oldu. Özellikle Sultan Abdülhamit Han, kendisine para teklif edilmesine rağmen Yahudilere Filistin'den bir karış toprak vermeyi kabul etmedi. Osmanlı Devleti ve Türk halkı sonuna kadar Filistin topraklarını ve Müslümanların hakkını savundu. İnşallah bir gün Filistin yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Türk kardeşlerimizle birlikte bu zaferi birlikte kutlayacağız. Bizim devlet başkanımız her zor günlerimizde Recep Tayyip Erdoğan'a danışıyor ve ondan istediği desteği alıyor. İnşallah hep birlikte zafere ulaşacağız. Çorum ile kardeş şehir olmaktan çok onur duyuyoruz. Sizleri en kısa zamanda Karkilya'ya bekliyoruz. Karkilya sizin ikinci şehrinizdir. Hep birlikte Kudüs'e gidip namaz kılacağız inşallah" dedi.

Ziyaret sonunda Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri, karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - ÇORUM

Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi - Son Dakika


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