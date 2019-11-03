Son Dakika Haberleri: Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı

Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı

7 saat önce

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Filistin'in Kudüs Bakanı 5 ayda 3'üncü kez İsrail tarafından gözaltına alındı, System.String[]

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.


Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi'yi gözaltına aldıklarını belirtti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:54 
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