Filistin'in Kudüs Bakanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Filistin'in Kudüs Bakanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Filistin'in Kudüs Bakanı, AA'nın

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kudüs Bakanı Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ofisinde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Hedmi, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Mescid-i Aksa'nın mukaddes bir yer ve ibadetin, samimiyetin ve barışın mekanı olduğunu hatırlatan Hedmi, "Ancak silahlarla donanımlı işgal devletinin polisleri bu kutsal mekanı kirletiyor. Dolayısıyla bu fotoğraf Kudüs'teki savaşımızın hala devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu fotoğraf Kudüs'e işgal devletinin korkunç saldırısını, kibrini ve küstahlığını sembolize ediyor." dedi.

Filistinli Bakan Hedmi, yaşam kategorisinde seçtiği Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu fotoğraf çocukluğu ve masumiyeti bozmanın çirkinliğini ve savaş aletlerinin küçük bir çocuğu nasıl bir hale getirdiğini ifade ediyor. Ancak o çocuk hala tebessüm ediyor. Çünkü ruhunda masumiyet ve paklık vardır. Savaşın neden olduğu o fiziksel bozukluğuna rağmen tebessümü ve ruhu geleceğini, çocukların masumiyetini, paklığını ortaya koyuyor."

Fadi el-Hedmi, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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