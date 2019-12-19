Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın" çağrısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den 'Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın' çağrısı (2) - Son Dakika

Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın" çağrısı (2)

6 saat önce

Filistin yönetiminin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl önceki Kudüs kararının ardından İsrail'in Filistin'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını belirterek, tüm Müslümanları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırdı.

Filistin yönetiminin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl önceki Kudüs kararının ardından İsrail'in Filistin'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını belirterek, tüm Müslümanları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırdı.

Kudüs Bakanı Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te artan ihlalleri ve Filistinlilerin karşılaştıkları sıkıntılar hakkında AA muhabirine konuştu.

Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den sonra İsrail'in Filistin'e karşı geniş ve kapsamlı bir saldırı başlattığını söyleyen Bakan Hedmi, "İsrail'in son zamanlarda artan vahşi saldırılarından dolayı Kudüs'te tamamen karanlık bir dönemde yaşadığımızı söylersek abartmış olmayız." dedi.

İsrail'in eşi benzeri görülmemiş saldırılarda bulunduğuna dikkati çeken Hedmi, "Trump'ın kararının ardından yasa dışı yerleşimler, Filistinlilere ait evlerin yıkılması, Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişiklik, İslami izleri yok edip sembolleri değiştirme gibi ihlallere hız verildiğini görüyoruz. Kudüs'te Filistinli liderlere yönelik tutuklamalara şahit oluyoruz. İsrail, Filistinlilerin sosyal ve spor faaliyetlerinin yanı sıra cenazeleri için taziye düzenlemelerine bile engel oluyor." diye konuştu.

Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin" çağrısı

Hedmi, tüm Müslümanlar ve Arap coğrafyasındaki milyonlarca kişiye Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Filistinli Bakan, "Mescid-i Aksa'yı savunmak her Müslüman'ın görevidir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aksa'yı Filistinli, Arap ve Müslümanlar olarak tek saf halinde savunmamız gerekir. Kudüs mücadelesini kaybedersek gelecekteki tüm mücadeleleri kaybetmiş oluruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve öyle kalacaktır. Bu, slogan değil hakikattir." dedi.

Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın çağrısı (2)

Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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