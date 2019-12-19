Filistin yönetiminin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl önceki Kudüs kararının ardından İsrail'in Filistin'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını belirterek, tüm Müslümanları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırdı.

Kudüs Bakanı Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te artan ihlalleri ve Filistinlilerin karşılaştıkları sıkıntılar hakkında AA muhabirine konuştu.

Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den sonra İsrail'in Filistin'e karşı geniş ve kapsamlı bir saldırı başlattığını söyleyen Bakan Hedmi, "İsrail'in son zamanlarda artan vahşi saldırılarından dolayı Kudüs'te tamamen karanlık bir dönemde yaşadığımızı söylersek abartmış olmayız." dedi.