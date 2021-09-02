Üye Girişi
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor - Son Dakika

Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor

02.09.2021 12:24
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde üzüm hasadını gerçekleştiren Filistinliler geleneksel pekmez mesaisine başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde üzüm hasadını gerçekleştiren Filistinliler geleneksel pekmez mesaisine başladı.

Bağlardan topladıkları üzümlerden yöresel tatlar üretmek için kolları sıvayan Filistinli çiftçiler, bakır kazanlarda ve odun ateşinde pekmez kaynatıyor.

El-Halil'in meşhur üzümleri uzun uğraşlar sonucu şifa kaynağı pekmeze dönüşürken kazanların başında toplanan Filistinliler gece saatlerine kadar geçirdikleri vakitten büyük keyif alıyor.

Nesilden nesile

AA muhabirine konuşan Hac Muhammed İsmail Arefe, üç nesildir üzüm yetiştiriciliği, pekmez ve pestil üretimi yaptıklarını belirtti.

Filistinli çiftçi 300 tonun üzerinde üzüm üretim kapasitesine sahip olduklarını, ürettikleri üzümlerin çoğunun yerli tüketime gittiğini söyledi.

Her yıl üç ay süren mesailerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arefe, ancak kentleşme nedeniyle El-Halil'deki üzüm bağlarından geriye 1980'li yıllara göre yüzde üçünün kaldığını dile getirdi.

Arefe, çevrede yapılan büyük binalar ve iş yerlerine rağmen bahçeli, küçük mütevazı evini muhafaza ediyor.

"Odun ateşinde kaynayan kazanı, duman kokusunu, kaynarken pekmezin tadını ve etrafımda toplanan ailemi, işte bu atmosferi çok seviyorum." diyen Arefe, geleneksel yöntemlerle üzümü ezme ve kazanda elle karıştırma yerine bu işleri yapan özel mekanizmalar tasarladıklarını anlattı.

Kovid-19 salgınının etkisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ticari olarak olumsuz etkilendiklerini ifade eden Arefe, ürettikleri ürünleri Ürdün'deki müşterilerine ulaştırabilmek için sınır kapılarının açılmasını umduklarını dile getirdi.

Arefe, salgın öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İngiltere'ye ihracat planları yaptıklarını ancak Kovid-19 salgının getirdiği sıkı prosedürler nedeniyle bu planı gerçekleştiremediklerini belirtti.

Pekmezler odun ateşinde ve bakır kazanlarda kaynatılıyor

Pekmezleri pişirirken sadece odun ateşi ve bakır kazanlar kullandıklarını aktaran Filistinli çiftçi, pişirme işleminin 12 saat sürdüğünü kaydetti.

Pekmez için en uygun kabın bakır olduğunu belirten Arefe, "Odun ateşi de önemli. Çünkü duman tada giriyor ve lezzet veriyor. Ancak tüm odunlar da bu işlem için uygun değil, sadece servi ağacı uygundur." dedi.

Güneşte pekmez

Kırklı yaşlarındaki Cafer Sultan da El-Halil kentinin batısındaki bahçelerinde babasıyla pekmez yapanlardan.

"Üzüm mevsimi gerçekten çok güzel. Geceleri kaynayan pekmez kazanlarının etrafında toplanmak ayrı bir keyif veriyor." diyen Sultan, kaynatmaya alternatif olarak güneşte bekleterek pekmez yapma yönteminden söz etti.

Saf suyunu alıp belli bir süre ateşte pişirdiklerini, sonra yüksek kenarlı kaplara koyup 7 ila 10 gün suyunu çekinceye kadar güneşte bıraktıklarını anlatan Sultan, bu sürenin sonunda pekmezin bala benzer bir kıvama geldiğini söyledi.

Güneşte bekleterek pekmez yapmanın ustalık, dikkat ve özen gerektirdiğini belirten Sultan, "Güneş battıktan sonra da üzerinin bir bezle örtülmesi gerekiyor." dedi.

Sultan bu yolla yapılan pekmezden diğerlerine göre daha az çıktığını ve fiyatının da pahalı olduğunu dile getirdi.

Yıllık 50 bin ton üzüm

Filistin Üzüm Konseyi verilerine göre, bu yılki üretimin 50 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu miktarın yarısından fazlası 27 bin ton ile yalnızca El-Halil kentinde üretiliyor.

Konsey Başkanı Rıdvan Ebu Ayaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 63 bin dönümlük arazide üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

El-Halil'de 17'den fazla üzüm çeşidi olduğunu aktaran Ebu Ayaş, yetiştirilen üzümlerin Batı Şeria ve Gazze'de pazarlandığını, ekim ayı sonunda da Ürdün'e ihraç edildiğini, ancak salgın sonrası alınan önlemler nedeniyle ihracatın yapılamadığını anlattı.

Ebu Ayaş, salgının yanı sıra İsrail güçlerinin bu arazilere el koyması gibi Filistinli çiftçilerin yaşadığı sorunlara da işaret etti.

Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor
Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor

Batı Şeria, Filistin, Çiftçi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu 12:31 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı 12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti 11:55 Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı 11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir 11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 11:25 Kaymakam Elif, 20 bin nüfuslu ilçede kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı
Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu

Son Dakika Haberleri
12:30 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
12:05 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı
12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
11:59 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak
11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı
11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
12:41
Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı         
12:06
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı         
11:41
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu         
11:34
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 12:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin'in meşhur El-Halil üzümleri bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak şifa kaynağı pekmeze dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement