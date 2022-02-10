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Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli" - Son Dakika

Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli"

10.02.2022 21:51
Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli"

Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Türkiye-Filistin ilişkilerinin her iki ülke için de önemli olduğunu söyledi.

Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Türkiye-Filistin ilişkilerinin her iki ülke için de önemli olduğunu söyledi.

Halihazırda Filistin Küresel Diyalog ile Demokrasi Girişimi (MIFTAH) Yönetim Kurulu Başkanı Aşravi, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer'i ağırladı.

MIFTAH'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Aşravi'yi İstanbul'da düzenlenecek "8. Arabuluculuk Konferansı'na" davet etti.

Taraflar, başta Kudüs'te olmak üzere İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri, kutsal şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirme girişimlerini görüştü.

Aşravi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli." ifadesini kullandı.

Filistin'in önde gelen isimlerinden Hanan Aşravi, 10 Aralık 2020'de FKÖ Yürütme Konseyinin karar alma süreçlerinde yetersiz kaldığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Konseyden istifa etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Filistin, Türkiye, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: 'Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli" - Son Dakika
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