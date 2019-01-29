Son Dakika Haberleri: Filistin'in Yeni Başbakanı Fetih Hareketi'nden Olacak"

Filistin'in Yeni Başbakanı Fetih Hareketi'nden Olacak"

1 saat önce

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, yeni hükümete başkanlık edecek ismin henüz belirlenmediğini ancak bu kişinin Fetih Hareketinden bir siyasetçi olacağını belirtti.

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, yeni hükümete başkanlık edecek ismin henüz belirlenmediğini ancak bu kişinin Fetih Hareketinden bir siyasetçi olacağını belirtti.

Ebu Seyf, Filistin yönetiminin, Gazze'ye yönelik kararları, yeni hükümetin kurulması, seçimlerin yanı sıra ulusal uzlaşı konularına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısındaki gruplarla yeni hükümetin kurulmasını görüşmek için bir komite oluşturulduğunu belirten Ebu Seyf, söz konusu komitede, Izam el-Ahmed, Hüseyin eş-Şeyh, Ruhi Futuh, Macid el-Feteyani'nin yer aldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Gazze, Filistin, Güncel
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