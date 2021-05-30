Filistin İnsan Hakları Komisyonu: İsrail'in Gazze saldırılarında ailelerin yok edilmesi kasıtlı bir eylem - Son Dakika

Filistin hükümetine bağlı insan hakları komisyonu, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sırasında ailelerin tüm fertleriyle öldürülmesinin "planlı ve kasıtlı" bir eylem olduğunu belirtti.

Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu "Ombudsman Ofisi" (ICHR) "İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yok edilen aileler" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Raporda, "işgalci İsrail ordusunun bölgedeki onlarca konutu doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef alarak insanların evlerini başlarına yıkmasının, ailelerin tamamının yok edilmesine ve nüfus kayıtlarından silinmesine neden olduğu" ifade edildi.

İsrail'in düzenlediği bu saldırılar sırasında Filistinli ailelerin tüm fertlerinin öldürülmesi "planlı ve kasıtlı bir tarz" olarak nitelendirildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunularak, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki aileleri doğrudan bombaladığı 31 vakanın belgelendiği; bu saldırılarda 44'ü çocuk, 28'i kadın 96 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Euro-Med'in raporuna göre İsrail'in Gazze saldırılarında, aynı aileden anne, baba ve bir çocuğun, diğer bir aileden anne ve tüm çocukların, bir başka aileden ise kardeşlerin ve çocuklarının yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

ICHR raporunda Uluslararası Ceza Mahkemesinden "işgalci İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar ve insanlığa karşı işlenen savaş suçları hakkında cezai soruşturma başlatması" istendi.

Raporda ayrıca Gazze Şeridi'nde veya tüm Filistin topraklarında savaş ve insanlığa karşı suçların işlenmesini emreden, bunları gerçekleştiren ya da katılan İsrailli siyasi ve askeri liderlerin kovuşturulması için yasaları uygun olan tüm devletlere "evrensel yargı yetkisi ilkesini" etkinleştirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.