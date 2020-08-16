Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail Gazze halkına karşı toplu cezalandırma politikası yürütüyor - Son Dakika

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in işgal atındaki Gazze Şeridi sakinlerine karşı toplu cezalandırma politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Haziran 2007'den bu yana Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ve illegal toplu cezalandırma ve kapsamlı abluka politikası çerçevesinde kararlar almaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in aldığı son kararların işsizlik, yoksulluk ve gıda güvensizliği oranlarının artmasına neden olduğu kaydedildi.

Yanan balonları bahane ederek balıkçıları avlanmaktan alıkoymanın Gazze Şeridi ablukasını daha da şiddetlendirmek anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail hücumbotları 1,5 ile 3 deniz mili arasındaki bir mesafede, Gazze Şeridi sahillerinde balıkçıları takibe ve ateş etmeye başladı. Bu balıkçıların avlanmaktan vazgeçmelerine neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın yaklaşık 4 bin 160 balıkçının ve balıkçılıkla ilgili mesleklerde çalışan 700 kişinin yaşam şartlarını daha da kötüleştireceği vurgulandı.

İsrail bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderilmeye devam edildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail 10 Ağustos'ta Gazze'den yanan balonlar gönderildiği gerekçesiyle Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ticari mal girişine kapatmıştı.