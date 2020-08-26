Filistin İnsan Hakları Merkezinden "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın" çağrısı - Son Dakika

Filistin İnsan Hakları Merkezinden "Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın" çağrısı

Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki kanser hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden

Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki kanser hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki 8 bin kanser hastasının tedavisi için yeterli ilaç bulunmaması, bu hastalara uygulanan tedavi imkan ve hizmetlerinin azalması nedeniyle büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki sınır kapılarına yönelik ağır kısıtlamaların da hastaların dışarıda tedavi imkanlarını olumsuz etkilediği aktarılan açıklamada, tedavi için İsrail ile Gazze arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçebilen kanser hastası sayısının son 5 ayda ciddi bir şekilde azaldığına dikkat çekildi.

İsrail'in 14 yıldır Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle de sağlık sektörünün büyük ölçüde zayıfladığı, bu durumun da hastaların tedavi imkanlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun, hastaların hayatını doğrudan etkilediği vurgulandı.

Gazze'deki elektrik santralinde üretimin durmasının da kanser hastalarının tedavisini zorlaştığı hatırlatılan açıklamada, temel ilaç listesinden yüzde 45, kan bankaları ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 65 oranında eksiklik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki kanser hastalarının hayatını kurtarma, tedavi için Gazze dışına çıkmalarının kolaylaştırılması çağrısı yapılarak, uluslararası toplum ve Dünya Sağlık Örgütünden, yeterli miktarda ilaç ve tıbbi malzemenin Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

İsrail Gazze'ye yönelik ablukayı her geçen gün artırıyor

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

İsrail 16 Ağustos'ta da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin İnsan Hakları Merkezinden 'Gazze'deki kanser hastalarını kurtarın' çağrısı - Son Dakika
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