Filistin İşçi Sendikaları, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle "insani felaket" uyarısında bulundu - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölgedeki işçiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, "insani felaket" uyarısı yaptı.

PGFTU'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 14 yıldır uyguladığı abluka ve Kovid-19 nedeniyle işçilerin insani felaketle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Gazze'deki binlerce işçinin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin ciddi ve endişe verici bir halde oldukları vurgulandı.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukanın devam etmesi, Gazze'deki Filistinli işçiler üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaklaşık 140 bin işçinin Kovid-19'dan etkilendiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki 250 bin işsizin yanı sıra salgın nedeniyle binlerce kişinin işini kaybettiği bilgisine yer verildi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından açıklanan son verilere göre, Gazze'de 3 bin 751 vaka tespit edildi ve 24 kişi hayatını kaybetti.