Filistin İşçi Sendikaları, Trump'ın sözde barış planına karşı birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Politika Filistin İşçi Sendikaları, Trump'ın sözde barış planına karşı birlik çağrısı yaptı - Son Dakika

Filistin İşçi Sendikaları, Trump'ın sözde barış planına karşı birlik çağrısı yaptı

6 saat önce

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU), ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla mücadele etmek için yeniden ulusal birliği sağlama ve iç bölünmeyi sona erdirme çağrısında bulundu.

Filistin İşçi Sendikaları, Trump'ın sözde barış planına karşı birlik çağrısı yaptı, System.String[]

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İşçi Sendikaları Genel Federasyonu (PGFTU), ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla mücadele etmek için yeniden ulusal birliği sağlama ve iç bölünmeyi sona erdirme çağrısında bulundu.

PGFTU Başkanı Sami el-Amasi, Gazze'de Federasyon'un merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Sözde barış planına karşılık olarak ulusal birliği yeniden kurmak ve bölünmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir ulusal toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Amasi, bu planın "yeni bir Nekbe" olduğuna işaret ederek, "Filistin'in bölünmesi ve satılmasının kabul edilmeyeceğini bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini kınayan Amasi, söz konusu ülkeleri normalleşme politikasına son vermeye ve Filistin topraklarını savunmaya çağırdı.

Amasi, Arap ve İslam dünyasının mültecilerin topraklarına dönme konusundaki devredilemez haklarını destekleyerek, insani ihtiyaçlarını karşılayarak ve Kudüs'ü koruyarak sözde barış planına karşı koyması gerektiğini vurguladı.

Amasi ayrıca, uluslararası insan hakları kurumlarına uluslararası platformlarda Siyonistlerin Filistin halkına yönelik ihlallerini ortaya koymaları çağrısı yaptı.


Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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