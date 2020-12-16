Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kınadı - Son Dakika

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kınadı

16.12.2020 21:57
Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kınadı, System.String[]

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması kararını kınadı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması kararını kınadı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA'ya yaptığı açıklamada, yaptırımların "ABD siyasetine muhalefet eden devletlere, hükümetlere, toplumlara ve halklara yönelik zorbalığın bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Şihab, "Türkiye'yi ve Türk yetkilileri hedef alan politikaları ve yaptırımları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Washington yönetiminin sömürge mantığıyla hareket ederek dünyanın tüm halklarına istediklerini zorla kabul ettirmeye çalıştığını" söyleyen Şihab, "Türkiye'nin farklı alanlarda kendi kapasitesini geliştirme hakkının bulunduğunu" vurguladı.

Şihab, "ABD, Filistin halkına yönelik yaygın bir biçimde terör ve saldırganlığın yanı sıra bölge halklarını ve ülkelerini açıkça tehdit eden İsrail'e her türlü desteği sağlarken, bölgedeki büyük ülkelerin peşine düşmeye hakkı yok." şeklinde konuştu.

ABD'den Türkiye'ye CAATSA yaptırımları

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alması nedeniyle Türkiye'ye dün CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD yaptırımlarını eleştirerek "(ABD yaptırımları) Elimizin tersiyle ittik. Bu, milli meseledir. Hepimiz bu dik duruşu, onurlu duruşu göstereceğiz." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kınadı - Son Dakika


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