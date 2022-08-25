İslami Cihad lideri Nehhale'den, "İsrail'le savaşmaya devam edeceğiz" mesajı (1) - Son Dakika
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İslami Cihad lideri Nehhale'den, "İsrail'le savaşmaya devam edeceğiz" mesajı (1)

25.08.2022 23:02

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, işgal ettiği topraklardan çekilinceye kadar İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, işgal ettiği topraklardan çekilinceye kadar İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

İslami Cihad, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için "Meydanlar birleşiyor... Yol Kudüs'e gidiyor" temasıyla Gazze'nin güneyindeki Eş- Şucaiyye Mahallesinde etkinlik düzenledi.

Nehhale, Gazze'deki etkinlikte yayımlanan bant kaydı konuşmasında, Filistin halkının en temel ihtiyacının özgürlük ve işgalden kurtulmak olduğunu, Gazze'deki halkın ablukanın faturasını her gün açlık, hastalık ve ölümle ödediğini belirtti.

İsrail'in son saldırılarında Mısırlılara verdiği sözleri yerine getirmekten kaçtığını kaydeden Nehhale, bu tutumun sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Nehhale, "İşgal ettiği toprakları terk edinceye kadar düşmana (İsrail) karşı savaşacağız." dedi.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza da bant kaydı konuşmasında, son saldırılarda Kudüs Seriyyelerinin yaptıklarının, İsrail'in prestijini ve Gazze ile diğer Filistin topraklarını birbirinden ayırma hayalini kıran ulusal ve meşru bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Son saldırılarda 3 gün boyunca, Yahudi yerleşim birimleri, İsrail askeri üsleri ve şehirlerine bini aşkın roket attıklarını kaydeden Ebu Hamza, "Kudüs Seriyyeleri, sahada en kötü ve en çetin şartlarda savaşmak için kendini hazırlamıştı ve daha uzun soluklu bir savaşa dayanabilecek güçteydi." ifadelerini kullandı.

İsrail, 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad lideri Nehhale'den, 'İsrail'le savaşmaya devam edeceğiz' mesajı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslami Cihad lideri Nehhale'den, "İsrail'le savaşmaya devam edeceğiz" mesajı (1) - Son Dakika
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