Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu - Son Dakika Dünya

Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu

6 saat önce

Fİlistin İslami Cihat Örgütü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada son iki gündür İsrail'e karşı süren havan topu ve füze atışlarının durdurulduğu belirtildi.

Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu, System.String[]

Fİlistin İslami Cİhad Örgütü'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, son iki gündür İsrail'e karşı süren havan topu ve roket atışlarının durdurulduğu belirtildi.


İsrail'in eylemlerine askeri cevap olarak Gazze'den başlatılan saldırılar karşısında İsrail de hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail'in saldırılarında 3 İslami Cihat üyesi hayatını kaybederken İsrail'de can kaybı olmadığı duyuruldu.

Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Oyuncu Faruk Barman, Yasak Elma dizisine dahil oldu İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 7'ye yükseldi Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:04:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin İslami Cihat Örgütü İsrail'e roket atışlarını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]