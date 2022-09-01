HAMAS LİDERİ HANİYE: HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİN MÜCADELESİ BÜTÜN FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİDİR - Son Dakika
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HAMAS LİDERİ HANİYE: HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİN MÜCADELESİ BÜTÜN FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİDİR

01.09.2022 15:24
HAMAS LİDERİ HANİYE: HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİN MÜCADELESİ BÜTÜN FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİDİR

FİLİSTİN İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, "İsrail'de esir olarak tutulan Filistinlileri özgürleştirmek adına tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz.

FİLİSTİN İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, "İsrail'de esir olarak tutulan Filistinlileri özgürleştirmek adına tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz." dedi.

Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından İkitelli'de toplantı düzenlendi. Toplantıda Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) lideri İsmail Haniye, konuştu.

İsmail Haniye, "Hapishanedeki esirlerin mücadelesi bütün Filistinlilerin mücadelesidir. Fikir ve görüş ayrılıkları olsa da bütün Filistinliler, esirler için tek bir çatı altında durmaya devam edecekler. Hiçbir şekilde durmaktan vazgeçmeyecekler. Filistinliler ve Hamas hareketi olarak esirlerin arkasında durmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Filistinli esirler için tek bir vücut olarak durmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev var. Bu görev ise İsrail'de hapishanelerde bulunan Filistinli esirlerin arkasında durmak. Filistinli esirler hem insani, hem dini, hem hukuki bir mücadele veriyorlar." dedi. Haniye, toplantı sonunda basın mensuplarıyla selamlaşarak dernekten ayrıldı.

Görüntü dökümü: ---------------------İsmail Haniye konuşmaÇevirmen konuşma

İsmail Haniye konuşma bitimi ve çıkış


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Kaynak: DHA

İkitelli, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAMAS LİDERİ HANİYE: HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİN MÜCADELESİ BÜTÜN FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİDİR - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAMAS LİDERİ HANİYE: HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİN MÜCADELESİ BÜTÜN FİLİSTİNLİLERİN MÜCADELESİDİR - Son Dakika
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