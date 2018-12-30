Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Tekrar Ev Hapsine Çarptırıldı
34 dakika önce
- Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri tekrar ev hapsine çarptırıldıTEL AVİV - İsrail Sulh Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Raid Salah'ı 6 ay ev hapsine çarptırdı.
- Filistin
İslami Kurtuluş Hareketi Lideri tekrar ev hapsine çarptırıldı
TEL AVİV - İsrail
Sulh Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Raid Salah'ı 6 ay ev hapsine çarptırdı.
İsrail Sulh Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Raid Salah'ın, Umm El Fahm'da 6 ay boyunca ev hapsine alınmasına hükmetti. Salah'ın avukatı Halid Zbarka yaptığı açıklamada, "Mahkeme sadece ev hapsine yetinmeyerek, müvekkilimin basına mülakat vermesini de yasakladı" dedi.
İsrail hapishanelerinde bir yıl kadar alıkonulduktan sonra Salah, geçtiğimiz Temmuz ayında şartlı tahliye edilerek Kefr Kanna'da ev hapsinde tutulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:52 Kaynak: İHA
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