Filistin, İsrail askerlerinin ambulanstaki yaralıyı gözaltına alma girişimini kınadı - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin doğusundaki Teyasir kontrol noktasında yaşanan arbedede yaralanan bir Filistinliyi ambulans içindeyken gözaltına alma girişimini kınadı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayına ait bir ambulansa saldırarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına almaya çalıştığı ifade edildi.

Tüm dünyanın, çekilen video sayesinde ambulansa saldırı anına tanık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi gözaltına alma girişimi kınandı.

İsrail askerleri dün, Kuzey Ağvar bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, daha sonra da yaralıları taşıyan bir ambulansa saldırmıştı.