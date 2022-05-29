Filistin: İsrail ateşle oynuyor

Filistin Devlet Başkanlığı " İsrail'in, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki kutsal mekanlara saygısızlık etmesine izin vererek sorumsuz ve düşüncesiz bir şekilde ateşle oynadığını" belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, 1000'den fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, bir grup yerleşimcinin Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açması ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerinin ardından Filistin devlet radyosuna açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in uluslararası toplumu hafife aldığını, uluslararası kararlara saygı göstermediğini ve kendisini hukuktan üstün gördüğünü ifade etti.

Başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumun yaşananlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmesi ve çifte standart uygulamasından kaçınması çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarının tamamının, Kudüs'ü 1967'de işgal edilen topraklar arasında gören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla çeliştiğini kaydetti.

Ebu Rudeyne, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarının kırmızı çizgi olduğuna, onlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğine dikkati çekti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saygısızlıklarına ve katliamların tırmandırılmasına izin vererek İsrail'in sorumsuz ve düşüncesizce ateşle oynadığını aktardı.

"Kutsal mekanlar savunulmalı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş ise İsrail işgaliyle yüzleşerek kutsal mekanların savunulması çağrısında bulundu.

Habbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ihlalleri ve gerginliği tırmandırma eylemleri karşısındaki diplomatik çabaların başarısızlığına işaret ederek, uluslararası toplumun, İsrail'in dizginlenmesi konusunda anlamlı önlemler almadığını vurguladı.

Sadece diplomasiye güvenilmemesi gerektiğini savunan Habbaş, "sahada hareket halinde olmaları, işgal güçleri karşısında sebatla mücadele etmeleri ve kutsal yerleri korumak için işgale karşı koymaları gerektiğini" ifade etti.

Habbaş, İsrail uluslararası hukuka sırt çevirdiği için işlerin açık şekilde gerginliği tırmandırmaya doğru gittiğini sözlerine ekledi.

Provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi Aksa baskını

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah saatlerinde 1044 Yahudi yerleşimci, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, bir grup yerleşimci de Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmıştı.

Aksa'da İsrail bayrağı açılmasına engel olmaya çalışan Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmıştı. Bir grup Filistinli de Filistin bayrakları açarak yerleşimcileri protesto etmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını süresince, İsrail polisi de baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Bazı fanatik Yahudi yerleşimcilerin de Aksa'da yere yatarak dini ritüellerini gerçekleştirdiği görülmüştü.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.