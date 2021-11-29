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Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı - Son Dakika

Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

29.11.2021 03:39
Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı.

Yaptığı yazılı açıklamada İştiyye, "Herzog'un İbrahim Camisi'ne yaptığı baskını kızıyoruz." ifadesini kullandı.

Baskının yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan İştiyye, Herzog'un Halil kentinde Yahudilerin tarihi hakka sahip olduklarına ilişkin iddialarını da reddetti.

İştiyye, Herzog'un açıklamalarının, Müslüman Arap kentine ilişkin sahte gerçekleri, kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirmek amaçlı olduğuna dikkat çekti.

Halil kentindeki halka dair gerçeklere değinen İştiyye, halkının etnik ayrımcılık ve temizliğe maruz kaldığının, kadim beldenin sokakları ve caddelerinin genel karakterinde açıkça görülen asli ahalisinin bir apartheid rejimine boyun eğmesinin istendiğinin altını çizdi.

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, 28 Kasım Pazar günü Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret ettiği bilgisi yer almıştı.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı - Son Dakika
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