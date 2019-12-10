Son Dakika Haberleri: Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor
Son Dakika Güncel Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor - Son Dakika

Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor

6 saat önce

Filistin yönetimi, İsrail'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere katılmalarına izin vermesini istedi.

Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere katılmalarına izin vermesini istedi.

Filistin yönetiminin İsrail ile Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetimi, İsrail'den Kudüslülerin seçimlerde aday olabilmeleri ve oy kullanabilmelerine izin vermesi talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

Şeyh, İsrail tarafının söz konusu talebe cevap vermesini beklediklerini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, Filistin Seçim Kurulunun Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, şunları söylemişti:

"İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz."

Abbas daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında "birkaç ay içinde" genel seçimlerin yapılacağını belirtmişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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