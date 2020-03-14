Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi - Son Dakika
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Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'den, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme amacıyla Filistinli tutukluların tamamını serbest bırakmasını istedi.

Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'den, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme amacıyla Filistinli tutukluların tamamını serbest bırakmasını istedi.

Başbakan İştiyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ailelerini Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan İştiyye, İsrail'in, Filistinli tutukluları serbest bırakması, tutukluların güvenliğini sağlaması ve cezaevi idaresinin genel güvenlik prosedürlerine uymasını talep etmesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bir mektup göndereceklerini söyledi.

İştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinin, İsrail hapishanelerinde tutulan 6 binden fazla Filistinli tutuklunun sağlığını takip çalışmalarının önemine işaret etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmuştu.

Ramallah, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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