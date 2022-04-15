Filistin, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Aksa'da "tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklamasını kınadı - Son Dakika
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Filistin, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Aksa'da "tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklamasını kınadı

15.04.2022 22:42
Filistin, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Aksa'da "tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklamasını kınadı

Filistin, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in "Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı oldukları" yönündeki açıklamalarını kınadı.

Filistin, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in " Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı oldukları" yönündeki açıklamalarını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in Kudüs'te ibadet özgürlüğüne yönelik açıklamaları, "uluslararası toplumu ve kamuoyunu yanıltma, Kudüs'e ve kutsallarına yönelik ihlal ve suçları örtbas etme girişimi" olarak değerlendirildi.

Lapid'in Kudüs'te bir işgalci olduğunu unuttuğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'dan 50 yaşın altındaki erkeklerin Kudüs'e girmesini ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellediği, Kudüs sokaklarını ibadet edenlere kapattığı ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek için yolcu taşıyan otobüslerin güzergahına önlemler ve barikatlar kurarak engellediği belirtildi.

İsrail'in, Kudüs'te Harem-i Şerif'in kapılarını kapatarak, ibadet edenlerin içeri girmesini engellediği ifade edilen açıklamada, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere camide bulunanlara plastik mermi ve gaz bombası ile müdahale ederek darp ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail, Aksa içindeki Kıble Mescidi dahil olmak üzere kutsal yerlere saygısızlık yapıyor. İbadet edenlere ses ve gaz bombaları ile müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın "ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı olduklarını" ifade ederek, sabah Mescid-i Aksa'da yaşananları "ayaklanma" diye nitelendirmişti.

Lapid, "İsrail, Kudüs'te tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlıdır. Amacımız, ramazan ayı boyunca barışçıl ibadeti sağlamak. Sabah Mescid-i Aksa'da yaşanan ayaklanmalar kabul edilemez, bunlar inandığımız dinlerin ruhuna aykırı." ifadelerini kullanmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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