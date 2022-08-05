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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı - Son Dakika

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