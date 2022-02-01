Filistin, İsrail'i "apartheid rejimi" olarak gören Af Örgütü raporundan memnun - Son Dakika

Filistin yönetimi, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail'in Filistinlilere karşı "apartheid" (sistemsel ayrımcılık) rejimi uyguladığını belirttiği raporu memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu rapor, İsrail'in bir apartheid rejimi olduğunun ve hesap sorulması gerektiğinin başka bir ispatıdır. Bu iğrenç suç ve bu suçun cezasız kalması, uluslararası toplum tarafından göz ardı edilemez." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik ırkçı politika ve uygulamalarını gözler önüne seren Af Örgütü raporunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinden İsrail'den hesap sorulması talep edildi.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine, "İsrail'in apartheid rejimini insanlık suçu olarak resmi soruşturmasına dahil etmek için gecikmeden gerekli önlemleri alması" çağrısında bulunuldu.

"Profesyonel bir rapor"

Hamas da "profesyonel" olarak nitelendirdiği rapor karşısındaki memnuniyetini ifade etti.

Hamas Enformasyon Dairesi Başkanı Hişam Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütünün gerçekleri ortaya koyan bu profesyonel rapor konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.???????

Kasım, raporun, İsrail varlığını bir apartheid rejimi olarak ele alarak işgal altında ezilen Filistin halkının trajik gerçekliğini ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında apartheid politikası uygulandığını ortaya koyduğunu aktardı.

Raporun, on yıllardır süren İsrail işgali üzerindeki perdenin kaldırılmasına katkı sağladığını kaydeden Kasım, İsrail'in rapora ilişkin Uluslararası Af Örgütü karşısındaki kampanyasını da "dünya kamuoyundan gerçekleri silmeye çalışarak işgalin insanlık dışı ırkçılığına bir yenisini ekleme çabası" şeklinde değerlendirdi.

İşgal karşısında uluslararası tutum çağrısı

Rapordan memnuniyetini ifade eden İslami Cihad Hareketi de işgalin desteklenmemesi için uluslararası bir tutum takınılmasını talep etti.

Açıklamada uluslararası raporların, işgal güçleri karşısında uluslararası bir delil niteliğinde olduğu kaydedildi.

İslami Cihad, bununla birlikte Af Örgütü raporunda "işgalci devlete Yahudi devleti" denmesi gibi bazı terimlerde farklı görüşte olduğunu vurguladı.

"İsrail, 'Yahudi üstünlüğü' sistemi uyguluyor"

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem de Af Örgütünün raporunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, İsrail'in bir "Yahudi üstünlüğü" sistemi yürüttüğünü belirtti.

B'Tselem, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu raporun konuya ilişkin daha önce hazırlanan birçok rapora önemli bir yapı taşı eklediğini; İsrail'in Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgede "Yahudi üstünlüğü" sistemini uyguladığı konusunda yeni bir fikir birliğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Bunun mevcut durumu bölgede yaşayan herkesin adalet, eşitlik, saygı ve insan haklarından yararlanabileceği bir gelecekle değiştirme mücadelesinde önemli bir aşama olduğuna işaret edildi.

B'Tselem'in açıklamasında, Uluslararası Af Örgütünü hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, "bir insan hakları örgütü değil, sadece ciddi bir araştırma yapılmadan propaganda yapan başka bir radikal örgüt" olduğu şeklinde sözlerinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Af Örgütü: İsrail, Filistinlilere karşı sistematik "apartheid" uyguluyor

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında örgütün, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık raporu duyurmuştu.

Callamard, İsrail'in Filistinlilere karşı kurumsal ve sistematik "apartheid" (sistemsel ayrımcılık) rejimi uyguladığını ve "insanlığa karşı bu suçu işleyen İsrail'in hesap vermesi gerektiğini" belirtmişti.