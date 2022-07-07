Filistin İsrail'i Biden'ın Batı Şeria'yı Ziyareti Öncesinde Tansiyonu Yükseltmekle Suçluyor - Son Dakika
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Filistin İsrail'i Biden'ın Batı Şeria'yı Ziyareti Öncesinde Tansiyonu Yükseltmekle Suçluyor

07.07.2022 12:40
Filistin İsrail'i Biden'ın Batı Şeria'yı Ziyareti Öncesinde Tansiyonu Yükseltmekle Suçluyor

RAMALLAH, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filistin hükümeti İsrail'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Temmuz'da bölgeye yapacağı ziyaret öncesi Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmakla suçladı.

RAMALLAH, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filistin hükümeti İsrail'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Temmuz'da bölgeye yapacağı ziyaret öncesi Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmakla suçladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, "İsrail işgal gücü, Başkan Biden'ın bölgeye yapacağı ziyareti beklerken, sahadaki infazlarını ve halkımıza yönelik saldırganlığı daha da artırdı" denildi. Bakanlık açıklamasında, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin güneyindeki bir kasabada, 20 yaşında bir Filistinlinin Çarşamba günü erken saatlerde İsrail askerleri tarafından öldürülmesine atıfta bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Rafiq Riyad Ghannam'ın Caba kasabasındaki çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığını duyurmuştu. Ailesinin verdiği bilgiye göre Ghannam, başka bir gençle birlikte gözaltına alınmadan önce ailesinin evinin önünde dururken ağır silahlı askerler tarafından vuruldu. Aile, oğullarının "onu vuran ve bedenini siyah plastik poşete sarıp götüren askerler tarafından kasten, soğukkanlılıkla öldürüldüğünü" söyledi. Ghannam'ın öldürülmesinden tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutan dışişleri açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in "savaş suçları" işlemekten yargılanması çağrısında bulunuldu. Yazılı bir açıklama yapan İsrail ordusu ise, Çarşamba günü erken saatlerde Caba'da "terörle mücadele faaliyeti" yürüttüğünü belirterek, Filistinli gencin "olay yerinden kaçmaya çalıştığını" ve bunun da İsrail askerlerinin ateş açmasına neden olduğunu ekledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Ghannam'ın ölümüyle, Cenin'de ve kentin mülteci kampında bu yıl İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 29'a çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin İsrail'i Biden'ın Batı Şeria'yı Ziyareti Öncesinde Tansiyonu Yükseltmekle Suçluyor - Son Dakika

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