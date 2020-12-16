Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı - Son Dakika

Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı

16.12.2020 00:27
Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te sürdürdüğü yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te sistematik yayılmacı saldırılarıyla iki devletli çözümü ve Filistin'in kendi toprakları üzerinde egemen olmasını imkansız kılan yeni bir gerçeklik yaratmayı hedeflediğini belirtti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadıklarını kaydeden Ebu Rudeyne, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'te hedef aldığı yaklaşık 30 Filistinli ailenin aşırı sağcı Yahudi yerleşimci dernekler lehine evlerinden çıkarılmaları kararı verildiğini ifade etti.

Ebu Rudeyne ayrıca, uluslararası topluma acil müdahale ve İsrail'i caydırmak, ihlallerini durdurmak için somut ve acil önlemler alması çağrısında bulundu,

Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, kasım ayında, 1963'ten beri Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde yaşayan bir grup Filistinli ailenin imar izni başvurusunu reddetmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail Mahkemesi'nin söz konusu kararı, 30 Filistinli ailenin 200 bin dolar para cezasına çarptırılması ve evlerinden çıkarılması anlamına geliyor.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yaptıkları başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporuna göre, İsrail makamları 2020'nin başından bu yana Doğu Kudüs'te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre 100'ü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yayılmacı ve saldırgan politikasını kınadı - Son Dakika


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