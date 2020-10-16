Filistin, İsrail'in Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'a Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı - Son Dakika

Filistin, İsrail'in Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'a Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı

16.10.2020 00:01
Filistin, İsrail'in Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'a Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı, System.String[]

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail'in Filistinli ses sanatçısı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) iyi niyet elçisi Muhammed Assaf'a işgal altındaki Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail'in Filistinli ses sanatçısı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) iyi niyet elçisi Muhammed Assaf'a işgal altındaki Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı.

Kültür Bakanı Seyf yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Assaf'a yönelik uygulamasına ilişkin "Filistin sanatı ve kültürüne karşı yürüttüğü savaşın bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin kültürüne bağlı ve halkın haklarını savunan Assaf'a yönelik kışkırtma yaptığını belirten Seyf, "Filistin sanatına ve Filistin'in yıldızlarından birine karşı yürütülen kampanyanın başarıya ulaşamayacağını" ifade etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Muhammed Assaf'ın işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine artık izin verilmeyeceğini kaydetti.

UNRWA, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Muhammed Assaf, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'a Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı - Son Dakika

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