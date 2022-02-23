Filistin: İsrail'in hesaba çekilmemesi halkımızın sıkıntılarını uzatıyor - Son Dakika
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Filistin: İsrail'in hesaba çekilmemesi halkımızın sıkıntılarını uzatıyor

23.02.2022 02:35
Filistin: İsrail'in hesaba çekilmemesi halkımızın sıkıntılarını uzatıyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesaba çekilmemesinin, Filistin halkının sıkıntılarını gittikçe uzattığını söyledi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesaba çekilmemesinin, Filistin halkının sıkıntılarını gittikçe uzattığını söyledi.

New York'taki BM Genel Kurulunda konuşan Mansur, Filistin konusunun BM'nin ajandasında 70 yıldan uzun süredir var olmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

BM Barış Ajandasının ilkeler ve sözleşmenin maksatlarına yoğunlaşması gerektiğini belirten Mansur, bu ilkelerin başında halkların geleceğini belirleme hakkı olduğunun altını çizdi.

Mansur, uluslararası hukukun güçlendirilmesi ve kökleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun, örgütlerin ve ilgili mekanizmaların bu ilkelerin uygulanması konusunda verdikleri sözleri ve üzerlerindeki sorumlulukları taşımaları gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki müzakereler, Tel Aviv'in Filistinli eski mahkumları serbest bırakmayı ve gayrimeşru Yahudi yerleşimlerini durdurmayı reddetmesi nedeniyle 2014'den bu yana durmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırlanan 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin: İsrail'in hesaba çekilmemesi halkımızın sıkıntılarını uzatıyor - Son Dakika


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