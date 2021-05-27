Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun - Son Dakika

Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun

27.05.2021 22:49
Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun, System.String[]

Filistin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından BM'nin söz konusu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, görevlerine saygı duyan ülkelerin İnsan Hakları Konseyinde yaptığı oylamanın memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in komisyon ile iş birliği yapmaya yanaşmayacağı belirtildi.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 24 lehte, 9 aleyhte, 14 çekimser oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulmasından memnun - Son Dakika


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