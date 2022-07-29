Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki 6 okulun ruhsatını iptal kararına tepki - Son Dakika
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Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki 6 okulun ruhsatını iptal kararına tepki

29.07.2022 12:05
Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki 6 okulun ruhsatını iptal kararına tepki

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 6 Filistin okulunun ruhsatlarını iptal etme kararını kınadı.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 6 Filistin okulunun ruhsatlarını iptal etme kararını kınadı.

Filistin Dışişleri ve Eğitim Bakanlıkları, yayımladıkları açıklamalarla karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu kararın, asılsız bahaneler ileri sürülerek alındığı kaydedildi.

Kararın uygulanmaması için ABD yönetimine olaya müdahil olması çağrısında bulunulan açıklamada, bu karar "Kudüs'ü Yahudileştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası ve İsrail müfredatını ve İsrail'in sömürgeci anlatısını Kudüslülere dayatma girişimi" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, benzer şekilde diğer okulların da ruhsatlarının iptal edilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ayrıca başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) olmak üzere uluslararası toplumu ve ilgili BM kuruluşlarını kararın uygulanmasını durdurmak için gerekli önlemleri almaya ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Filistin müfredatı, temel haklardan biri

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu 6 okulun ruhsatının Filistin müfredatına göre eğitim verdiği için geri çekildiği belirtilerek, Filistin müfredatının uluslararası sözleşmeler ve tüzüklerle garanti altına alınan temel haklardan biri olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, "öğrencilerin özgür ve onurlu bir şekilde eğitim görmelerinin" sağlanması için UNESCO, BM'nin ilgili kurumları, dost ülkeler ve uluslararası insan hakları ve eğitim kurumlarını sorumluluk alarak konuya müdahil olmaya çağırdı.

İsrailli Bakan'dan "ders kitaplarında kışkırtma içerikli bilgi" iddiası

İsrail Eğitim Bakanı Yifat Shasha Biton, dün, 2 binden fazla öğrencisi bulunan Doğu Kudüs'teki 6 Filistin okulunun lisansını iptal kararı almıştı.

İsrailli Bakan, bu okullarda okutulan ders kitaplarında İsrail devletine ve ordusuna yönelik "kışkırtma içerikli bilgiler" bulunduğunu iddia etmişti.

İlgili okulların kalıcı ruhsatlarının iptal edildiği, müfredatlarının değiştirilmesi için bir yıllık geçici ruhsat verildiği aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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