Filistin, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı açması için Ürdün'le görüştü - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı açması için Ürdün'le görüştü

20.07.2022 18:22
Filistin, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı açması için Ürdün'le görüştü

Filistin yönetimi, vatandaşlarının Ürdün tarafından geçişlerde yaşadığı izdihamın hafifletilmesi için İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı 24 saat boyunca açması amacıyla Ürdün ile temas kurdu.

Filistin yönetimi, vatandaşlarının Ürdün tarafından geçişlerde yaşadığı izdihamın hafifletilmesi için İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı 24 saat boyunca açması amacıyla Ürdün ile temas kurdu.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Melhem, Filistin'in Sesi radyosuna verdiği demeçte, hükümet olarak Filistinlilerin sınırda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için harekete geçtiklerini ve tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını söyledi.

Melhem, konuya ilişkin Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı açması için Ürdün ile koordinasyon görüşmesi yaptığını dile getirdi.

Sorunun İsrail yönetiminin 24 saat sınır geçişini açmayı reddetmesinden kaynaklandığını kaydeden melhem, İsrail'in süreci yönetemediğini ifade etti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraya da, ülkesinin Kerame Sınır Kapısı'nda Filistinli yolcuların oluşturduğu aşırı kalabalık sorununu çözmek için çalıştığını söyledi.

Feraye, İsrail tarafının artan sayıda yolcuların sorununun çözülmesi için yanıt vermemesinden kaynaklandığını kaydetti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı 15 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Fas'ın iş birliğiyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısının 24 saat açık tutulması için hazırlık yapıldığını duyurmuştu.

Ürdün tarafı ise 17 Temmuz'da sınır kapısında yığılma yaşanmasından dolayı sınıra çadırların kurularak yolcuların sıkıntılarının hafifletilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Ürdün üzerinden Batı Şeria'daki Filistinlilerin dışarıya açılan tek çıkış kapısı olan sınırda, İsrail'in önlemleri nedeniyle Ürdün tarafında ciddi bir kalabalık ve aşırı yoğunluk yaşanıyor.

Filistin toprakları tarafındaki bölümü İsrail kontrolünde bulunan sınır kapısını, Ürdünlüler, "Kral Hüseyin Köprüsü"; Filistinliler, "Kerame" (Onur); İsrailliler, "Allenby" şeklinde adlandırıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'nı açması için Ürdün'le görüştü - Son Dakika

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