Filistin, İsrail'in süresini uzatmayı planladığı aile birleşimi yasasını "ırk ayrımcılığı" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Filistin, yeni İsrail hükümetinin süresini uzatmayı planladığı aile birleşimini önleyen yasayı "zulüm ve ırk ayrımcılığının en kötü şekli" olarak nitelendirdi.

İsrail İçişleri Bakanlığının, 2002'den beri uygulanan "aile birleşimi" yasasının 1 yıl daha uzatılması için gelecek hafta meclise teklif sunacağını duyurması üzerine Filistin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Yasa, özellikle Filistinli aileleri parçaladığı ve aile fertlerini birbirinden uzaklaştırdığı için, işgalci bir devlet olarak İsrail'in tam bir ırkçı devlet olduğunun açık kanıtıdır." denildi.

Açıklamada, kanunun yüzlerce Filistinli aileyi baba ya da anneden mahrum bıraktığı ve bunun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler ve sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Yasanın, "İsrail'in, uzun süredir gerçekleştirdiği geniş çaplı bir etnik temizlik biçimi" olarak değerlendirildiği açıklamada, konunun ve İsrail'in "uluslararası hukukta güvence altına alınan" bu insan hakkına tecavüzünün her düzeyde takip edileceği vurgulandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) dün yayınlanan haberde İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in, 2002'den beri yürürlükte olan ve İsrail vatandaşı Filistinliler ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler arasında yapılan evliliklerde aile birleşimini engelleyen yasasının süresinin uzatılması teklifini gelecek hafta parlamentoya sunacağını söylediği aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıkları evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştıran yasayı uzatmayı planlıyor.