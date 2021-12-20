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Filistin: İsrail'in taş atanları hedef alma kararı, yaşam hakkının ihlalidir - Son Dakika

Filistin: İsrail'in taş atanları hedef alma kararı, yaşam hakkının ihlalidir

20.12.2021 16:59
Filistin: İsrail'in taş atanları hedef alma kararı, yaşam hakkının ihlalidir

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in askerlerine taş ve molotofkokteyli atan Filistinlilere karşı ateş etmesine izin vermesini, "yaşam hakkının ihlali" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in askerlerine taş ve molotofkokteyli atan Filistinlilere karşı ateş etmesine izin vermesini, "yaşam hakkının ihlali" olarak nitelendirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, İsrail ordusu geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan askerlerine bir talimat gönderdi.

Haberde söz konusu talimatla İsrail askerlerine, taş ve molotofkokteyli atan Filistinlilere karşı ateş etme izni verildiği aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, askerlerine verdiği talimatı ciddi endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, İsrail askerlerine "kaprisleri, ruh halleri ve mizacına göre Filistinlilere karşı daha fazla yargısız infaz gerçekleştirmek için yeşil ışık yakılması" olarak görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar, uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ve insan hakları ilkelerini yok sayarak Filistinlilerin yaşam hakkını ihlal ediyor. Karar ayrıca, Filistinlilerin, yerleşim yerleri ve Yahudi yerleşimcilere karşı koyma isteklerini kırmayı hedefleyerek, kalplerine korku ve terör ekiyor."

Bu "ırkçı karardan" tamamen ve doğrudan İsrail hükümetinin sorumlu olduğuna dikkati çeken Filistin Dışişleri Bakanlığı, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası organlar, kurumlar, örgütler ve yetkili mahkemeler nezdinde konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Filistinli yetkililere göre, İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimciler ve İsrail ordusu tarafından baskı ve topraklarından sürülmek amacıyla defalarca saldırılara maruz kalıyor.

Bazı Filistinli gençler de İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırılarına taş veya molotofkokteyli atarak karşılık veriyor.

İsrail güçleri taş veya molotofkokteyli atan Filistinlileri genellikle gaz bombası, plastik ve gerçek mermi ile hedef alıyor. Bu durum, uzun yıllar süren çatışmalar sırasında binlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin: İsrail'in taş atanları hedef alma kararı, yaşam hakkının ihlalidir - Son Dakika


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