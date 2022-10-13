Filistin: İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız - Son Dakika
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Filistin: İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız

13.10.2022 12:48
Filistin: İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf olmayacaklarını, Tel Aviv'le ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf olmayacaklarını, Tel Aviv'le ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

Abbas, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Abbas, "Mevcut durumun devamını kabul etmeyeceğiz. İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız. İsrail ile tüm ilişkimizi gözden geçireceğiz ve Filistin halkı aleyhinde işlediği katliam ve yıkımlar karşısında özür ve tazminat talep edeceğiz." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına uygun Filistin devleti topraklarının İsrail işgalinden kurtulması için çalıştıklarını vurgulayan Abbas, bunun siyasi ve diplomatik yollarla; uluslararası hukuka saygı, Arap Barış Girişimi başta olmak üzere uluslararası kararlar ve referanslar temelinde gerçekleşeceğine inandıklarını ifade etti.

Abbas, uluslararası kararların ve Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası desteğin seferber edilmesi ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik çabaların desteklenmesi çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Filistinliler, 1967'de işgal edilen Filistin toprakları sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve anlaşmaya varılması için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini talep ediyor.

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Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin: İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlı kalan tek taraf biz olmayacağız - Son Dakika

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