Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti - Son Dakika

Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Katar'ın İsrail işgalini sona erdirmeye yönelik bağlılığını teyit etmesini takdir etti.

Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Katar'ın İsrail işgalini sona erdirmeye yönelik bağlılığını teyit etmesini takdir etti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Katar Devleti'nin (Filistin meselesine karşı) duruşunu teyit etmesinden dolayı takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uraykat, Katar Dışişleri Bakanlığının "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." yönündeki paylaşımını da retweet etti.

Öte yandan, Hamas Hareketi de Cezayir Devlet Başkanı Abdulmecid Tebbun'un İsrail ile normalleşmeye karşı duruşuna yönelik yaptığı açıklamaları takdir etti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas Hareketi, Cezayir Cumhurbaşkanının işgalle normalleşmeye karşı ve Filistin davasını destekleyen açıklamalarını takdir ediyor." ifadelerine yer verdi.

Zuhri, söz konusu açıklamayı, Cezayir'in Filistin davasına olan asil duruşunun bir ifadesi şeklinde değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün yaptığı açıklamada, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." demişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin, Cezayir, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti - Son Dakika

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