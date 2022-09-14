Uluslararası kuruluşlardan Filistin Kızılayı'na 21 ambulans hibe

Filistin Kızılayı, aralarında Türk Kızılay'ın da bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşların hibe desteğiyle temin edilen 21 ambulansı teslim aldı.

Ambulansların teslimi için Filistin Kızılayı'nın Batı Şeria'nın el-Bire şehrindeki genel merkezinde tören düzenlendi.

Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib, törende yaptığı konuşmada, özellikle Batı Şeria ve Gazze'deki eski ambulans filosunu yenilemek için donanımlı 21 ambulans teslim aldıklarını söyledi.

Hatib, uluslararası kurumların sağladığı bu desteğin ambulansların ve acil durum araçlarının Filistin halkına ambulans hizmetleri sunmak için her an hazırlıklı olma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla verildiğine dikkati çekti.

Genel Başkan Hatib, ambulans bağışı yapan dernek ve kurumlara teşekkür etti.

Filistin Kızılayı'ndan bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 ambulanstan 5'inin Türk Kızılay tarafından bağışlandığını söyledi.

Kaynak, ambulans hibesinde bulunan kuruluşların Türk Kızılay, Kuveyt Kızılayı, İran Kızılayı, Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri, İsveç Kızılhaçı, Hollanda Kızılhaçı, Japon Kızılhaçı, İtalyan Kızılhaçı ve diğer bazı kurumlar olduğunu kaydetti.