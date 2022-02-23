Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi

23.02.2022 16:55
Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, görevlerini yerine getirdiği esnada İsrail'in "yol kesme, araçlara müdahale" gibi çeşitli ihlallerine maruz kaldığını belirtti.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, görevlerini yerine getirdiği esnada İsrail'in "yol kesme, araçlara müdahale" gibi çeşitli ihlallerine maruz kaldığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal güçlerinin, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik ihlallerinin sayısının 103'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in "yol kesme ve hedeflerine ulaşmayı engelleme, araçlara müdahalede bulunma" gibi Kızılaya ait ambulanslara ve araçlara yönelik 52 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in ayrıca Kızılay sağlık ekiplerinin işlerini 11 kez aksattığı; görevliler ve gönüllü çalışanlara yönelik 35 ihlal ile kurumun binasına ve tesislerine yönelik 5 ihlal gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, ihlallere ek olarak 1 gözaltı vakasının kaydedildiği belirtildi.

Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 18 Şubat'ta İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedeye de değinilen açıklamada, olayda yaralı gazetecilere ilaç taşıyan Filistin Kızılayı ambulans şoförlerinden birinin atılan gerçek mermi ile kolundan yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca bir gönüllü çalışanın da kauçuk kaplı merminin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı olayda, İsrail güçlerinin kauçuk kaplı mermiyle Kızılaya ait ambulanslara ateş açtığı, sağlık ekibinin hayatını riske attığı ve araçlarda hasara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olayın, tüm çalışanların ve araçların Kızılay amblemi taşımasına rağmen yaşandığına işaret edildi.

Uluslararası insan hakları hukukunun, sağlık görevlileri, araçları ve tesisleri ile insani yardım faaliyetleri yürütenlerin hedef alınmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, sağlık ekiplerinin korunması ve hiçbir şekilde çalışmalarına müdahaleye maruz kalmaması gerektiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenevre Sözleşmelerine taraf olan tüm devletlere, "İsrail'e bu anlaşmalarda yer alan ilgili hükümlerin tamamına uyması ve Kızılayın işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık çalışmalarına saygı göstermesi konusunda" baskı yapılması çağrısında bulundu.

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Filistin, Kızılay, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı: İsrail, 2021 yılında ekiplere ve araçlara yönelik 103 ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika
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