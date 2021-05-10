Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı - Son Dakika

Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı

10.05.2021 10:43
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı, System.String[]

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere müdahalesinde 180'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere müdahalesinde 180'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 180'den fazla kişiyi yaraladı.

Yaralılardan 80'i hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa üzerinde İHA uçurdu

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

AA foto muhabiri Haruf ikinci kez yaralandı

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif'teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Filistin, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı - Son Dakika


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