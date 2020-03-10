Filistin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ürdün ile sınırını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ürdün ile sınırını kapattı - Son Dakika

Filistin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ürdün ile sınırını kapattı

6 saat önce

Filistin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını kapattı.

Filistin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ürdün ile sınırını kapattı, System.String[]

Filistin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını kapattı.

Filistin Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın kapatıldığı, Filistin vatandaşları dışında kimsenin girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Filistin Yönetimi'nin Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50'ye yükseldi

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de daha önce Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti. Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

İsrail yönetimi ayrıca Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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