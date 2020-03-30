Filistin, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan İsrail cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi - Son Dakika

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Filistin, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan İsrail cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi
23 dakika önce
Filistin yönetimi, Kızılhaç'tan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için müdahale edilmesini istedi.
Filistin yönetimi, Kızılhaç'tan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için müdahale edilmesini istedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'e mesaj yolladı.
Maliki, Filistinli tutukluların Kovid-19'dan korunması için Maurer'den "işgal yönetimine" (İsrail) baskı yapılması talebinde bulundu.
İsrail hapishanelerinde idari tutukluların yanı sıra kronik hastaların da olduğunu belirten Maliki, Maurer'den tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi.
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde 43'ü kadın, 180'i çocuk, 700'ü kronik hasta olmak üzere 5 bin Filistinli tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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