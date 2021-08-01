Filistin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi: "Şeyh Cerrah konusu oldukça tehlikeli bir boyuta ulaştı" - Son Dakika

Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde durumların oldukça tehlikeli boyuta ulaştığını belirterek ivedilikle uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Yarın buna ilişkin kararların İsrail yüksek mahkemesinde ele alınacağı dava öncesinde basına yazılı açıklama yapan Hedmi, konuyu yeniden uluslararası kamuoyunun dikkatine sundu.

Hedmi, İsrail hükümetinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki konunun "basit bir konut problemi" olduğu izlenimi vermek için uğraş gösterdiğini oysa meselenin birinci dereceden siyasi bir konu olduğunu vurguladı.

Hedmi "Artık bütün dünya, yaşananların asıl yer sahiplerinin yerine yerleşimcilerin yerleştirilmesi çabası olduğunun farkında" ifadelerine yer verdi.

Şeyh Cerrah'ta durumların tehlikeli bir boyuta ulaştığını ve uluslararası acil bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hedmi, yarınki oturumda mahkemenin, İsrail Merkezi Mahkemesi'nin ailelerin kovulması için yaktığı yeşil ışığı yeniden değerlendireceğini hatırlattı.

İsrail yargısına güvenmiyoruz

Yaşadıkları tecrübelerden dolayı İsrail yargısına güvenlerinin olmadığını vurgulayan Hedmi, şunları aktardı:

"İsrail yargısına güvenmiyoruz. Onlarca yıldır edindiğimiz tecrübeden bunu biliyoruz. Bu mahkemeler, İsrail hükümeti ve yerleşimcilerin çıkarlarına çalışan uygulama aygıtlarından başka bir şey değildir"

Hedmi,uluslararası toplumdan tehcir planlarına karşı duruş konusunda kesin bir tavır almalarını istedi.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.