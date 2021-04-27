Filistin, Kudüs'te seçimlere izin verilmesi için yürüttükleri temasların sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'e işgal altındaki Kudüs'te seçim yapılmasına izin vermesi için baskı yapma yönündeki temaslarının, perşembe akşamı yapılacak Filistin Yönetimi Toplantısına kadar devam edeceğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansına açıklamada bulunan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Kudüs de dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması için gerekli birleşik tutuma ulaşmak ve genel resmi görmek için mevcut tüm veriler incelenecek ve liderlik toplantısına katılan tüm Filistinli taraflar dinlenecek." dedi.

Ebu Rudeyne, daha önce 1996, 2005 ve 2006 seçimlerinde ve İsrail postanelerinde oy kullanımı şeklindeki üzerinde uzlaşılmış mekanizmalara uygun olarak Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde seçimlerin yapılması gereğini vurguladı.

İsrail'in Avrupa Birliği'nden özellikle Kudüs olmak üzere Filistin topraklarına, seçim gözlemcisi gönderilmesine henüz izin vermediğini belirten Ebu Rudeyne, seçimlerin şimdiye kadar aksatılmasının sorumlusunun İsrail olduğuna dikkat çekerek, uluslararası topluma Filistin topraklarında seçimlerin yapılması önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı.

İsrail'e, Kudüs'te seçim yapılmasına izin vermesi için baskı yapma yönünde yaptıkları temasların perşembe akşamı yapılacak Filistin Yönetimi Toplantısına kadar süreceğini kaydeden Ebu Rudeyne, "Kudüs olmadan seçimler yapılmayacak." ifadelerine yer verdi.

Filistin yönetiminin seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmaları sürerken, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı açıklamada, Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını belirtmişti.???????