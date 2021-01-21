Filistin, Kudüslülerin de seçime katılabilmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istedi - Son Dakika

Filistin, Kudüslülerin de seçime katılabilmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istedi

21.01.2021 21:27
Filistin, Kudüslülerin de seçime katılabilmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istedi, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, genel seçimlere Kudüs'teki Filistinlilerin de katılabilmesi için uluslararası toplumu İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, genel seçimlere Kudüs'teki Filistinlilerin de katılabilmesi için uluslararası toplumu İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Filistin'deki 51 büyükelçi, konsolos ve diplomatla bir araya geldi.

Demokrasinin işgalin isteğine bağlı kalmaması gerektiğini belirten Iştiyye, "Anlaşmalar, Kudüs dahil Batı Şeria'daki ve Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin seçimlerde aday olabilmesini ve oy kullanabilmesini öngörüyor. Uluslararası toplumdan, bu konuda ağırlığını koymasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan, Avrupa Birliği de dahil uluslararası toplumdan, Kudüs'teki Filistinlilerin de genel seçimlere katılabilmesi için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Iştiyye ayrıca seçim sürecinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için dünya ülkelerine büyükelçileri aracılığıyla gözlemciler göndermeleri çağrısında bulundu.

Filistin 14 yıl sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler 14 yıl önce 2006'da gerçekleştirilen seçimlere katılmıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son yıllarda yaptığı açıklamalarda, Kudüslülerin artık seçimlere katılmasını istemediğini ifade etmişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Kudüslülerin de seçime katılabilmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istedi - Son Dakika


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