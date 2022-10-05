FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle "iki devletli çözümü" görüştü - Son Dakika
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FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle "iki devletli çözümü" görüştü

05.10.2022 12:40
FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle "iki devletli çözümü" görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreter Vekili Hüseyin eş-Şeyh, Washington'da ABD'li yetkilerle iki devletli çözüm konusunu ele aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreter Vekili Hüseyin eş-Şeyh, Washington'da ABD'li yetkilerle iki devletli çözüm konusunu ele aldı.

FKÖ yetkilisi Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki günlük Washington ziyareti sırasında, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Yael Lempert ve İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr ile bir araya geldiğini belirtti.

Şeyh, ABD'li yetkililerle, "son gelişmeleri, iki devletli çözümün savunulması ve korunması ihtiyacını ve siyasi bir ufuk çizerek iki devletli çözümü yok eden tek taraflı tüm eylemlerden kaçınılmasını" ele aldıklarını kaydetti.

FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh ayrıca, Filistin-ABD ikili ilişkilerine dair çeşitli konuları değerlendirdiklerini aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle 'iki devletli çözümü' görüştü - Son Dakika

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