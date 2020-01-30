Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri: "Yüzyılın Anlaşması'yla barış sağlanamaz" - Son Dakika
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Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri: "Yüzyılın Anlaşması'yla barış sağlanamaz"

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planla barışın sağlanamayacağını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri:

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planla barışın sağlanamayacağını ifade etti.

Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, Ramallah'ta basın toplantısı düzenledi.

"Yüzyılın Anlaşması'yla barış sağlanamaz." ifadelerini kullanan Ureykat, planın, İsrail'le imzalanan tüm anlaşmalardan "çekilmek" anlamına geldiğine işaret etti.

Ureykat, barış anlaşmasının " Kudüs, mülteciler ve sınırlar" gibi sorunları çözmesi gerektiğine dikkati çekerek, Filistin'in meşru haklarını koruyabileceklerine inandıklarını ve bu konuda mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Trump'ın sözde barış planı


ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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