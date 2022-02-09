Filistin Kurtuluş Örgütünün karar alma organına Abbas'a yakın isimler seçildi - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karar alma mekanizması Yürütme Komitesine, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yakın isimler seçildi.

Ramallah'ta düzenlenen FKÖ Merkez Konseyinin 31. dönem toplantısı sona erdi.

Toplantıda, FKÖ'nün karar alma mekanizması Yürütme Konseyine yeni isimler seçildi. Yeni seçilen isimleri aynı zamanda FKÖ Yürütme Konseyi Başkanı olan Mahmud Abbas açıkladı.

FKÖ Yürütme Komitesinde, Genel Sekreter Saib Ureykat'ın Kasım 2020'deki ölümüyle boş kalan koltuğa, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a yakınlığıyla bilinen İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu Muhammed Hüseyin Şeyh "üye" olarak getirildi.

Yürütme Komitesinden istifa eden Hanan Aşravi'nin yerine Abbas'ın danışmanlarından Muhammed Mustafa, yine daha önceden istifa eden Teysir Halid'in yerine de Ferid Seru "üye" olarak seçildi.

Filistin Ulusal Fonunun başına geçen Remzi Huri'nin de siyasi sistem gereği Yürütme Komitesine "üye" olarak katıldığı aktarıldı.

FKÖ'nün iç tüzüğüne göre, örgütün karar alma mekanizması Yürütme Komitesinde 15 ila 18 üye bulunması gerekiyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas da komiteye başkanlık ediyor.

Filistin Merkez Konseyinden "İsrail ile iş birliğini sonlandırma" çağrısı

Merkez Konseyi, dönem toplantısının sonunda Filistin devletini tanıyana kadar, İsrail ile tüm iş birliğini sonlandırma ve anlaşmaların askıya alınmasını kararlaştırdı. Ancak Merkez Konseyin kararları tavsiye niteliğinde ve uygulama için FKÖ Yürütme Komitesinin onaylaması gerekiyor.

Filistin Yürütme Konseyi üyesi Azzam el-Ahmad, düzenlediği basın toplantısında, Merkez Konseyinin 31. dönem toplantısı sonuç bildirisini okudu.

FKÖ Merkez Konseyinin, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre çizilmiş bir Filistin devletini İsrail tanıyana ve yerleşimleri durdurana kadar FKÖ'nün ve Filistin yönetiminin İsrail ile anlaşmaları askıya alma kararı aldığı belirtildi.

FKÖ Merkez Konseyinin ayrıca İsrail ile ekonomik bütünleşmenin sonlandırılması ve "kalıcı bir siyasi çözüm yerine İsrail'in sunduğu ekonomik teşviklerin reddedilmesi" kararı aldığı aktarıldı.

ABD'nin Filistin-İsrail sorununa çözüm olarak eski Başkan Donald Trump döneminde sunduğu anlaşma teklifini reddettiğini duyuran FKÖ Merkez Konseyi, Filistin'i hala tanımamış ülkelere kendilerini tanımaları ve uluslararası topluma da İsrail-Filistin görüşmeleri için devreye girmeleri çağrısı yaptı.

FKÖ Merkez Konseyi, Yürütme Komitesinden aldığı tüm kararların uygulanması için uygun adımları atmasını istedi.

Benzer kararlar, FKÖ Merkez Konseyince 2018 yılında da alınmış ancak hayata geçirilmemişti.

Filistinli uzmanlar, FKÖ'nün söz konusu kararları uygulamasının "kendi varlığını sonlandırması anlamına" geldiğini yorumunda bulunuyor.

Merkez Konseyin toplantısını Filistinli gruplar boykot etti

Filistin Ulusal Konseyinin alt mekanizması sayılan Merkez Konseyinin 7 Şubat Pazartesi günü başlayan 31. dönem toplantılarını, FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika) ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle boykot etti.

Söz konusu toplantıya FKÖ bünyesinde yer almayan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile İslami Cihad Hareketi de katılmadı.