Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti - Son Dakika Dünya

Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti

6 saat önce

Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti

Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planından sonra İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.


Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:37 
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