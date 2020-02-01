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Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti
6 saat önce
Filistin lideri Abbas, ABD ve İsrail ile tüm ilişkileri kesti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planından sonra İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:37
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