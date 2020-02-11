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Filistin lideri Abbas BMGK'de: "Barış hala mümkün, başarılabilir.
6 saat önce
Filistin lideri Abbas BMGK'de: "Barış hala mümkün, başarılabilir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:56 Kaynak: AA
Filistin lideri Abbas BMGK'de: "Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım"
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